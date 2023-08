Naufragio di migranti nel Canale di Sicilia | 41 morti | le testimonianze dei 4 sopravvissuti

Ancora unal largo di Lampedusa. Ancora vittime, ancora bambini morti in mare. Sarebbero 41 le ... A darne notizia sono gli unici sopravvissuti alla tragedia, quattrosoccorsi: due ..."Iraccontano che sull'imbarcazione che avrebbe fattoc'erano 45 persone partite giovedì sera da Sfax, a quanto pare persone non in relazione familiare con i sopravvissuti. I ...14.50Lampedusa, barca senza motore Il barchino affondato al largo tra la Tunisia e Lampedusa era senza motore fuoribordo, verosimilmente abbandonato dopo un trasbordo di. La carretta è ...

Migranti: naufragio al largo di Lampedusa, 41 morti Agenzia ANSA

Un'altra tragedia di migranti. In quarantuno sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di ...I migranti erano partiti dalla Tunisia ed erano diretti a Lampedusa; il loro barchino trovato senza motori, potrebbero essere stati vittime di predoni. Indaga la procura di Agrigento. Nel Mediterraneo ...