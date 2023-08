Naufragio al largo di Lampedusa | morti  41 migranti | tra le vittime anche 3 bambini I sopravvissuti | «Travolti da un’onda»

La presunta dinamica delI migranti a bordo hanno raccontato di essere partiti da Sfax e ... ma le correnti avrebbero poi portato il natante aldella Libia. Per questa ragione le ...LAMPEDUSA. Tragedia in mare nel canale di Sicilia. Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione. A raccontare l'...Ennesima tragedia del mare a Lampedusa, dove almeno 41 persone sono disperse dopo unaldell'isola siciliana. Un barchino, salpato da Sfax in Tunisia che trasportava migranti, si è ribaltato durante la navigazione a causa di una grossa onda ed è affondato nel canale di ...

raccontare quella che è stata l'ennesima tragedia sono i quattro sopravvissuti, tre uomini e una donna, che sono stati salvati dalla nave Rimona che, stamattina, li ha trasbordati sulla motovedetta Cp ...La piccola imbarcazione, sulla quale stavano viaggiando da Sfax in Tunisia, si è ribaltata per un'onda, affondando nel canale di Sicilia ...