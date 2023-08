Naufraga un barchino davanti alla Libia | 41 dispersi I 4 sopravvissuti portati a Lampedusa

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ennesima tragedia al largo di, dove nelle scorse ore quarantuno migranti sarebbero morti dopo che un, salpato dalle coste tunisine, si è ribaltato ed è affondato durante la traversata. A raccontare i drammatici fatti tre uomini e una donna, gli unicisalvati e soccorsi dGuardia costiera, e successivamente approdati sull’isola delle Pelagie. I quattro sono originari di Costa d’Avorio e Guinea. Il naufragiocittà di Zuwara I quattro naufraghi (tre uomini e una donna) hanno raccontato ai militari della Guardia costiera di essere partiti da Sfax in 45, fra cui 3 bambini, alle ore 10 di giovedì. Dopo circa 6 ore di navigazione, ilin metallo di 7 metri, si è capovolto a causa di una grande onda. Tutti i migranti – ...

Due persone risultano disperse in ...20.00migranti,un morto Undi migranti è naufragato a circa 23 miglia Sud - Ovest da Lampedusa. La Guardia costiera ha recuperato in acqua 43 migranti e il cadavere di quello che ...Uncon migranti a bordo è naufragato a circa 23 miglia Sud - Ovest da Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera hanno recuperato, in acqua, 43 migranti e il cadavere di quello che sembra ...

Naufraga barchino a sud di Lampedusa, un morto e due dispersi Agenzia ANSA

Tragedia nel canale di Sicilia: 41 migranti morti in un naufragio al largo di Lampedusa. Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato ...Un drammatico naufragio nel Canale di Sicilia ha portato alla morte di 41 migranti, quando un barchino proveniente da Sfax ...