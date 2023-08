Natan | Cajuste e Osimhen… | Napoli | si è sbloccato il mercato

... davvero dobbiamo esultare per talL'apertura di credito di questi ultimi - 24.000 abbonamenti bruciati in poche ore, questo sono - ha adesso un appiglio consistente., appunto....Dopoil Napoli batte un altro colpo di mercato. Il club azzurro ha chiuso con il Reims per l'arrivo del 24enne centrocampista svedese Jens. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore ...Il calciomercato del Napoli , dopo l'acquisto dicome sostituto di Kim, batte un altro colpo in entrata: si tratta di Jens, centrocampista che arriva dalla Ligue 1 dove il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha avuto modo di ...

Tmw - Fatta per Cajuste con l'ok di Garcia! Operazione stile Natan, i dettagli Tutto Napoli

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, ha commentato su Twitter gli acquisti di Natan e Jens Cajuste da parte del Napoli: "Cajuste e Natan sono un messaggio di De Laurentiis e i suoi a Giuntoli e a ...Jens Cajuste è arrivato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche col Napoli. Operazione da 12 milioni di euro per il centrocampista svedese. Il classe 1999 sarà un nuovo rinforzo di Rudi Garcia ...