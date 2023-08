Natalia Paragoni paura per sua figlia Ginevra | “Le manca il respiro” cosa ha rivelato

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In queste ore,ha risposto alle domande degli utenti di Instagram ed ha toccato dei temi molto delicati che riguardano sua. Nello specifico, ha raccontato di alcuni momenti in cui si spaventa davvero moltissimo. Tra le tante confessioni fatte, poi, la giovane ha svelato anche unapiuttosto bizzarra che le L'articolo proviene da KontroKultura.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento eccezionale, tra lavoro e vita privata con la nascita della piccola Ginevra , bimba avuta dalla compagna. Andrea ...è diventata madre per la prima volta. La compagna di Andrea Zelletta , dopo una gravidanza che l'ha messa talvolta a dura prova, ha dato alla luce Ginevra per la gioia del padre già ...Andrea Zelletta , neo papà e compagno di, nelle passate ore è stato travolto dalle polemiche per via di alcuni contenuti postati sui social. L'ex tronista, per ragioni prettamente lavorative, avrebbe lasciatoe la ...

Natalia Paragoni racconta il suo post parto: Giorni complicati, mi ... Fanpage.it

Natalia Paragoni è da poche settimane diventata mamma della sua prima bambina Ginevra. L'influencer, che è seguita su Instagram da un milione di follower, ha raccontato tutta la ...Con un post sui social, Andrea Zelletta annuncia di aver vinto il suo primo Disco d'Oro in Francia: ecco le sue parole ...