Nappi Lega | “Bene operazione anti clan | Comune si attivi per area Est”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’camorra scattata nelle scorse ore nell’Est di Napoli, certifica ancora una volta l’impegno e l’attenzione massima da parte di Governo e Ministero competente, per i nostri territori, in particolare per quelle vaste porzioni del centro e della periferia di Napoli, che anni di immobilismo della sinistra hanno letteralmente consegnato nelle mani dei. Il vento è finalmente cambiato, adesso batta un colpo anche il. Per la zona orientale della città, come per gli altri quartieri ‘dimenticati’, Palazzo San Giacomo siuna buona volta per garre a cittadini e commerci, i servizi essenziali, imprescindibili per il recupero della sicurezza, della vivibilità e del decoro in aree che ...