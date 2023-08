Napoli | Rrahmani lavora regolarmente in gruppo | terapie per Osimhen

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’allarme per Amirè rientrato. Il difensore kosovaro oggi è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra deldopo la botta presa ieri in allenamento che aveva mandato in allarme il club e i tifosi. Ilha pubblicato il report dell’allenamento del mattino a Castel di Sangro:hato normalmente in squadra. Per quanto riguarda, invece, il nigeriano, alle prese con una distorsione alla caviglia, è stato sottoposto unicamente alledel caso. Anguissa, infine, ha fattoed ha anche svolto allenamento personalizzato in palestra. Di seguito il report del: “Tredicesimo giorno di lavoro per ilallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro La squadra ha ...

Rientro lampo per Amirdopo lo stop di ieri Il difensore è stato oggi protagonista con i compagni della sessione di allenamento dedicata alla fase difensiva, con esercitazioni sui calci da fermo. Comments commentsLe sue condizioni non preoccupano Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions League / Eintracht -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: AmirAmirha soltanto ...Ilè in emergenza. Ha iniziato Lobotka il 28 luglio: fermo 4 giorni per un dolore da ... Ieri, si sono fermati(lieve contusione) e Osimhen, per una distorsione alla caviglia. Troppi ...

La fasciatura, il ghiaccio, avevano fatto temere, abbastanza precipitosamente, il peggio. Oggi, invece, Amir Rrahmani ha preso ...CASTEL DI SANGRO - Tredicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri sono scesi in campo per l'allenamento mattutino a porte aperte e hanno svolto una fase di c ...