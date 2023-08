Napoli | preso Cajuste a centrocampo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Colpo a sopresa degli azzurri, lo svedese atteso in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto Mossa di mercato a sorpresa per il. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la società azzurra ha definito l’acquisto di Jensdal Reims. Centrocampista svedese di 23 anni,è atteso nelle prossime ore in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club azzurro.è un mediano, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze in Ligue 1 totalizzando anche 3 gol. E’ di fatto il sostituto numerico di Ndombele nella rosa del, può essere all’occorrenza utilizzato al posto di Lobotka in mezzo al campo. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.