Napoli | nella cultura le radici dello sviluppo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Luglio mese da ricordare, meteo surriscaldante a parte. Nel 2001 apriva le porte il primo megastore con il nome di Feltrinelli, agente centralestoria del pensiero e grande artefice della diffusione libraria. Il respiro di una nuova modernità attraversava la parte bassa di. All’inizio di questo 2023 l’annuncio di una chiusura dovuta a problemi di “riorganizzazione e ammodernamento”. Fiato sospeso per le tante iniziative che improvvisamente si fermavano senza dare certezza di ripresa. Così non per la Feltrinelli. Dopo i sei mesi previsti, in data 11 luglio scorso, giusto venti anni dopo il primo insediamento, la riapertura con incoraggianti novità funzionali,42 mila volumi molto bene esposti e un contenitore ...