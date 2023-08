Napoli | “doppio” allarme dall’Arabia Saudita | sul piatto più di 200 milioni

Leggi su notizie

(Di mercoledì 9 agosto 2023), un “arriva direttamenteper due calciatori che sembrano essere diventati un vero e proprio obiettivo di mercato. Si parla di una cifra che supera i 200di euro Ilsta per terminare la seconda parte di ritiro in quel di Castel di Sangro. Prima dell’ultima amichevole (in programma venerdì pomeriggio contro i ciprioti dell’Apollon Limassol), gli uomini di Rudi Garcia torneranno nel capoluogo campano per prepararsi al meglio in vista della prima giornata di campionato: esordio, sabato 19 agosto, in trasferta contro il neopromosso Frosinone di Di Francesco. Nel frattempo, però, arrivano vari campanelli di: sia dal ritiro che dal mercato. Aurelio De Laurentiis (Foto LaPresse) Notizie.comNella ...