Napoli | colpo a sorpresa a centrocampo | ecco il rinforzo per i campioni d’Italia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Classe 1999, ha giocato in Francia nell’ultima stagione. Trattativa in definizione, nelle prossime ore il ragazzo sosterrà le visite mediche. Si tratta dell’ennesimo nome “sconosciuto” pescato da De Laurentiis .. Si è sbloccato il calciomercato del, ia breve ufficializzeranno l’ingaggio di Jens Cajuste, nazionale svedese, è il nuovo nome per la linea mediana di Rudi Garcia, che in estate ha preso il posto di Luciano Spalletti. Proprio l’allenatore francese potrebbe aver consigliato la dirigenza sulda ricercare e aggiungere al gruppo già competitivo: è un classe 1999, verrà acquistato dal Reims, squadra della Ligue 1. Lo svedese Jens Cajuste rinforzerà ildel ...

CalciomercatoCajuste per il centrocampo: ecco il nuovo acquisto del club azzurro. Tutti i dettagli Ilmette a segno ilJens Cajuste per il proprio centrocampo, come riferito da Gianluca ...Dopo Natan ilbatte un altrodi mercato. Il club azzurro ha chiuso con il Reims per l'arrivo del 24enne centrocampista svedese Jens Cajuste. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Squadra Perugia Il Perugia sta per battere il primo. Dopo diverse uscite, ultima in ordine di tempo quella di Tiago Casasola, che ha scelto la ...dalcon ...

Napoli, colpo a sorpresa: è fatta, via alle visite mediche Stop and Goal

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Jean Cajuste è un nuovo centrocampista del Napoli: arriva (a sorpresa) dal Reims per 12 milioni di euro. Oggi le visite mediche, sarà lui il sostituto di Zielinski