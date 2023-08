Napoli | Chiariello svela i retroscena su Danso | Le Normand e Kilman

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Umbertofa chiarezza sui motivi che hanno portato ila virare su Natan, dopo aver trattato:, Le. CALCIOMERCATOIl giornalista Umbertoha fatto luce su alcunidi mercato delai microfoni di Canale 21. In particolare,ha spiegato i motivi che hanno portato il club azzurro a non chiudere per, Le, obiettivi iniziali per sostituire Kim. Secondoerano i profili su cui ilstava lavorando prima di virare definitivamente su Natan. Perc’è stata ...