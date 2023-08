Napoli-Castel di Sangro | salta l’allenamento congiunto Il presidente contro il sindaco | “Trattati come cani”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Doveva disputarsi un allenamentotradidurante la seconda parte di ritiro dei campioni d’Italia in Abruzzo. Ma alla fine il test èto. A denunciarlo, ieri in un post su facebook, ildelDiAndrea Di Tora: “In qualità die quindiprimo rappresentante deldiCalcio provo immenso dispiacere e sconforto per quanto accaduto oggi pomeriggio presso lo Stadio Patini didi. C’era in programma (già da tempo) un allenamentotra ildiCalcio e ilCalcio. Tutto ...

Il Sindaco didi Sangro Angelo Caruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. ' L'allenamento congiunto tra ile ildi Sangro è saltato perché c'erano diversi azzurri indisponibili e c'era il rischio di andare incontro ad altri infortuni. Saltata anche la presentazione alla stampa del nuovo ...Tredicesimo giorno di ritiro per ildi Sangro. Il programma odierno prevede la sola seduta mattutina aperta al pubblico (ore 10:00). Pomeriggio di riposo per la squadra. Comments commentsL'anno scorsodi Sangro , club che milita nel campionato di Eccellenza , tennero fede all'impegno assunto scendendo in campo allo stadio Patini per il consueto allenamento congiunto . ...

Napoli-Castel di Sangro, salta l'amichevole. Il presidente: «Noi trattati come cani» ilmattino.it

L'Equipe, giornale francese, ha svelato le cifre dell'operazione tra Reims e Napoli per Jens Cajuste, centrocampista svedese che sosterrà la visite mediche con il Napoli. Secondo il quotidiano frances ...Tredicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri sono scesi in campo per l'allenamento mattutino davanti ad un pubblico, come sempre, numeroso e hanno svolto u ...