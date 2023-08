Napoli | Cajuste è il vice Anguissa | ecco chi è il nuovo centrocampista azzurro

Punti chiave 10:16 Al Hilal, pronto il rilancio per Osimhen 10:13 Dalla Francia: ilha preso09:22 Atalanta, de Ketelaere gioca al rialzo 09:09, prima offerta all'Atalanta per ...Jensal: cosa manca alla fumata biancaIl ds Meluso e i suoi collaboratori hanno praticamente chiuso il colpo, accordandosi con lo Stade Reims, club che milita in Ligue 1. Il ..., PIACE: CONTATTI CON L'AGENTE LO SCATTO - Dopo i primi contatti di qualche settimana fa con l'agente del giocatore, ilha fatto uno scatto che può diventare decisivo: la ...

Napoli, acquisto a sorpresa: arriva Cajuste Fantacalcio ®

Jens Cajuste, svedese, anni 23, del Reims sarà il nuovo centrocampista del Napoli. La notizia a sorpresa arriva da Santi Aouna ...Dopo Natan il Napoli batte un altro colpo di mercato. Il club azzurro ha chiuso con il Reims per l'arrivo del 24enne centrocampista svedese Jens Cajuste.