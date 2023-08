Napoli | Berardi può vestire la maglia azzurra | scambio con Gaetano più soldi

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il, reduce dalla vittoria dello scudetto, è al momento impegnato nella sessione di mercato estiva per cercare di costruire una squadra per la prossima stagione degna dei campioni di Italia per compensare le possibili uscite delle prossime settimane. A completare la rosa a disposizione del mister Rudi Garcia, De Laurentiis potrebbe autorizzare un’altra importante L'articolo