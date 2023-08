Napoli | altro colpo a sorpresa | arriva il mediano svedese Cajuste

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ufficialità nelle prossime ore, superate le visite mediche. Unper il, dopo il brasiliano Natan. Stavolta è in arrivo il centrocampista Jens, classe 1999,dello Stade de Reims. A diffondere la notizia, l’autorevole portale francese Foot Mercato. L’operazione si aggirerebbe sui 10 milioni più bonus. A dare l’imprimatur, il tecnico Rudi Garcia.di 188 centimetri, abile nel recupero palla e nella prima impostazione, doppio passaporto (e statunitense). Sul piano numerico,prenderebbe il posto di Ndombele, tornato al Tottenham per fine prestito. Per caratteristiche, si avvicina però a Lobotka, di cui sarebbe un’alternativa. Vanta 15 ...

Il 24enne svedese presto in Italia per le visite mediche Dopo Natan il Napoli batte un altro colpo di mercato. Il club azzurro ha chiuso con il Reims per l'arrivo del 24enne centrocampista svedese Jens Cajuste. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per ...

Napoli, 9 ago. - (Adnkronos) - Dopo aver chiuso per Jens Cajuste, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, il Napoli adesso spinge per chiudere Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo.