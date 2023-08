My Home My Destiny Anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023 | Zeynep sconvolta | Mehdi ammette la verità su Benal

Mymyè la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol , che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi , in una storia d'amore ricca di coraggio e colpi ...Le Anticipazioni della puntata di MyMy, in onda il 10 agosto 2023 alle ore 15.45 su Canale5 , ci rivelano che Benal tenterà di riconquistare Mehdi e si presenterà a casa sua , dopo aver rifiutato i soldi di Zeliha . Il ...MyMytorna domani, giovedì 10 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir , ha ricevuto una dichiarazione a sorpresa ma ...

My home my destiny, le trame della settimana dal 16 al 18 agosto Mediaset Infinity

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 10 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ci ...