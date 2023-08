MX2 | infortunio per Jago Geerts | Andrea Adamo può approfittarne nella conquista del Mondiale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una notizia importante va a scuotere la sfida per ilMX2 di Motocross tra. Ebbene, l’incidente nel GP di Finlandia potrebbe andare a incidere sulle sorti del campionato, vista la frattura rimediata dal centauro della Yamaha alla clavicola sinistra. Una lesione però non semplice, in quanto la placca applicata in un’operazione precedente ha subìto uno spostamento dalla posizione in cui era, andando a complicare ulteriormente il tutto. Il belga, in grado di mettere insieme tanti riscontri considerevoli dopo un altro un(polso) in stagione, potrebbe stare lontano dalle gare lungamente a causa dell’incidente di gara-1 sullo sterrato finlandese, andando così a favorire, attuale leader della classifica generale con 619 ...