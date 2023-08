Mutui alle stelle | ecco come estinguerli Ma occhio alle penali

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Attraverso l’estinzione anticipata del mutuo, il mutuatario ha la possibilità di rimborsare anticipatamente il finanziamento che gli è stato concesso, prima della sua scadenza naturale. L’estinzione anticipata del mutuo può essere totale o parziale: in quest’ultimo caso, il mutuatario rimborsa solo una parte del capitale residuo. A cosa serve estinguere solo parzialmente il mutuo? Grazie a questa operazione si abbassano le rate successive. Nel momento in cui viene sottoscritto un mutuo, all’interno del contratto viene inserita anche la data entro la quale deve essere rimborsato il finanziamento. Nella maggior parte delle occasioni, comunque, i tempi di rimborso del mutuo possono essere molto lunghi. Può capitare che per una qualsiasi ragione – la liquidazione, un’eredità o una vincita inaspettata – il mutuatario abbia a disposizione i fondi necessari per estinguere totalmente o ...