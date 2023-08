Mulè “In Fdi improvvidi rigurgiti contro l' anima del Paese”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Rocca avrà fatto una valutazione, avrà ritenuto che le scuse profonde e sentite di De Angelis ristabiliscono la credibilità e l'autorevolezza che il portavoce deve avere. Non mi sento di aggiungere altro”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il deputato di FI e vicepresidente della Camera, Giorgio, dopo le scuse per il post sulla strage di Bologna da parte dell'ex estremista nero Marcello De Angelis che, su decisione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, resta al suo posto. “Dalle altissime cariche istituzionali ai semplici militanti di FdI – sottolinea-, ci sono state uscite che gli stessi protagonisti hanno definito sbagliate e che io chiamo improvvide, legate a fatti della storia, o della storia giudiziaria, che hanno marcato l'Italia negli ultimi 60 anni.che, nel caso di ...

