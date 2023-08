MTV VMAs 2023 | tutte le nomination e come votare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) MTVIl dado è tratto per l’edizionedegli MTV. L’evento, previsto nella notte tra il 12 e il 13 settembre, avràsfondo il Prudential Center del New Jerseya e andrà in onda in diretta in lingua originale a partire dalle 2.00 su MTV e MTV Music e verrà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30. Tanti gli artisti in lizza per ricevere il premio: a guidare la lista c’è Taylor Swift, con 8, seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno). Tra i candidati anche i Måneskin, in corsa nella categoria Best Rock con il brano The Loneliest. Tra le altre cose, l’edizionevanta un numero record di candidati per ...

ROMA -ha annunciato le attesissime nomination per i "" 2023, lo show che celebra il lavoro degli artisti il cui impatto culturale ha trasformato l'industria musicale negli ultimi 12 mesi generando ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie2023: tutte le nominationha svelato le nomination delle categorie dei Video Music Awards 2023 che saranno assegnati nella ...Intantoha svelato le nomination per i2023 e i Maneskin sono in lizza per il premio nella categoria Best Rock, con 'THE LONELIEST'. Sfida a Metallica ('Lux Æterna' ) e Muse ('You Make ...

MTV VMAs 2023: le nomination complete Billboard Italia

Il dado è tratto per l’edizione 2023 degli MTV VMAs. L’evento, previsto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2023, avrà come sfondo il Prudential Center del New Jerseya e andrà in onda in diretta i ...Martina Taglienti e Damiano David stanno insieme Nelle ultime settimane non si sono viste foto della coppia, Damiano non ha condiviso stories o foto su Instagram insieme alla presunta nuova fiamma.