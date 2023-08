(Di mercoledì 9 agosto 2023) La 39esima edizione MTV- meglio conosciuti come VMAs - si terrà il prossimo 12 settembre al Prudential Center a Newark, nel New Jersey. Tra gli artisti nominati per il loro impatto culturale nell’industriaale, quest’anno spiccano Taylor Swift con otto, SZA (sei), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj e Olivia Rodrigo (cinque) e Blackpink e Shakira (quattro). Un’edizione tutta al femminile che vanta un numero record di nuovi candidati - ben 35 in totale - e uno sguardo sempre più attento al mondo del kpop. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su ...

Un nuovo singolo e la nomination agliMusic Awards 2023 , i Måneskin " alla vigilia della partenza del loro tour mondiale " continuano a non farsi mancare nulla. Nel giorno dell'annuncio dell'uscita del nuovo singolo Honey (Are ...... tra cui la nuovissima categoria "Best Afrobeats", oltre alle ambite categorie "of the Year", presentata da Burger King©, e "Artist of the Year", visitando vote..com; il voto per "Best New ...Taylor Swift in testa alle nomination deiMusic Award ...

I Makeskin candidati agli MTV Video Music Awards 2023. Tutte le nomination Sky Tg24

Tra gli artisti nominati per il loro impatto culturale nell’industria musicale, quest’anno spiccano Taylor Swift presente in otto categorie, SZA, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia ...I Maneskin sfidano i mostri sacri del rock agli Mtv VMA. Intanto Damiano esce allo scoperto con Martina Taglienti. E non è tutto. Mentre la band romana ottiene la nuova nomination ai VMA, nella catego ...