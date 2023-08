MotoGP | Marco Bezzecchi bandolo della matassa mercato-piloti La sua scelta condizionerà tutti gli altri

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il mare del, piuttosto calmo sino a un paio di settimane fa, è ora in burrasca. D’altronde due Case, Ducati e Honda, hanno le rispettive “gatte da pelare”. Peraltro, le decisioni di un paio disono destinate a condizionare inevitabilmente il destino di molti. Andiamo, dunque, con ordine. DUCATI Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Luca Marini e Alex Marquez rimarranno dove sono oggi. Non è un mistero che anchevoglia restare nella struttura attuale, dotato però di una moto ufficiale. Scenario difficilmente realizzabile. Ducati non ha intenzione di sobbarcarsi il costo di una quinta GP24 e storce il naso all’idea di spostarne una da Pramac a Mooney VR46, dinamica che genererebbe una ...

Bezzecchi promosso dal Mooney VR46 al Team Pramac dal 2024 per meriti acquisiti sul campo E al posto di chi Johann Zarco E che fine farà il francese Honda Le strade dellaportano ......alSimone Golf & Country Club, alle porte di Roma. Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d'Italia a Monza - equelli di, con ......sul mercato piloti La Ducati è l'oggetto del desiderio di ogni pilota in questo momento ine ... dei prototipi ancora assolutamente vincenti come hanno dimostratoBezzecchi e Alex Marquez. ...

MotoGP, mercato OA Sport

Bezzecchi 8 Vederlo arrivare secondo e correre in Sprint Race con le condizioni climatiche quasi oltre il limite è stato a dir poco emozionante. Ad accrescere ...Il direttore sportivo di Ducati Corse ha parlato senza nascondersi del futuro del pilota legato al Mooney VR46 Racing Team.