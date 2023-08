MotoGP | Fabio Quartararo | “Futuro in Yamaha? Hanno un mese di tempo per convincemi”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una situazione instabile. Il francese, suo malgrado, sta affrontando una stagione molto difficile in. I problemi tecnici dellarelegato il campione del mondo 2021 della classe regina in una posizione da comprimario. Significativo, in questo senso, il via dall’ultimo posto della griglia di partenza dell’ultimo GP disputato a Silverstone (Gran Bretagna). Come è noto,ha un contratto che lo lega alla Casa dei tre diapason fino al 2024, ma pensare a un rinnovo, allo stato attuale delle cose, appare molto complicato. “Il mioinundiper convincermi“, ha parlato chiaro El Diablo (fonte: Motorsport.com). Il decimo posto nella ...

Per quanto riguarda i pretendenti alla sella che resterà libera in Gresini (Di Giannantonio è ...'spinto' dalla Dorna alla disperata ricerca di un rappresentante della Gran Bretagna in...... il cui contratto scade a fine 2024: ' Dobbiamo mantenere vive le strade in, perché non ho ... ma il vicecampione del mondo potrebbe anche sostituireDi Giannantonio nel team Gresini.Marc -, che siparietto su Instagram! L'umore nei box dei due fuoriclasse non sarà certo dei migliori, eppure Marc ehanno trovato il modo di scherzarci su . Dove Su Instagram, con un ...

A metà del suo peggior anno in MotoGP e ad un mese dalla decisione sul suo futuro, Fabio Quartararo non ha peli sulla lingua sulle promesse non mantenute della Yamaha: "Gli ho dato una possibilità, ma ...La crisi dei costruttori giapponesi in MotoGP ha toccato probabilmente uno dei suoi punti più bassi nel Gran Premio di Gran Bretagna. Tra la Sprint e la gara lunga, l'intero contingente nipponico ha ...