Accuse e dubbi chesta instillando in maniera sistematica per disarticolare il fronte compatto che si oppone all'invasione dell'Ucraina. "Varsavia sta escogitando piani per creare una formazione regolare polacco - ......Antony Bliken ha dichiarato in un comunicato che Washington rimane determinata a chiedere che... con oltre 200 osservatori civili , è infatti l'unica missione internazionale sul campo che...Le ultime decisioni prese aindicano che il Cremlino non cerca una via d'uscita, si prepara ... In questo modo il Cremlinodi impedire l'esodo di massa che c'era stato lo scorso autunno. ...

Mosca tenta di alimentare le divisioni: “La Polonia vuole annettersi l’ovest dell’Ucraina” Globalist.it

Le parole del capo del ministero della Difesa russo Sergei Shoigu in una riunione del consiglio del dipartimento. Mosca vuole alzare un muro di diffidenza tra Kiev e Varsavia ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 7 agosto, in diretta. Kiev: «A Gedda passi avanti sul nostro piano di pace». Mosca: «Non ci sono basi per accordi» ...