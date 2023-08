Morte Chris | a Negrar spedizione punitiva a casa del pirata | Begalli | Erano 30 | di colore | urlavano ' ti ammazziamo'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si copre di ulteriore miseria la tragica vicenda delladel giovanissimo, appena 13 anni,Obeng Abom, calciatore di origine ghanese residente nel comune veronese di, investito la sera del 31 luglio scorso dalla Renault Espace di Davide, il quale non si era poi fermato per p

E ancora: "Dopo ladinon abbiamo più niente da perdere". I fatti risalgono al pomeriggio di ieri 8 agosto. Begalli ha riferito che il gruppo di aggressori si è presentato nella sua casa ...Un pomeriggio di terrore per Davide Begalli, artigiano in arresto per aver investito nella serata dello scorso 31 luglio , senza prestare soccorso, il tredicenneObeng Abom , nel comune di Negrar in Valpolicella. Da lunedì il 38enne si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione della compagna, dove alle ore 18:10 di ieri è stato oggetto di un vero e ...Nel giorno della tragicadel 13enneAbom, travolto e ucciso da un'auto pirata a San Vito di Negrar di Valpolicella, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale ricorda che ...

Morte Chris, spedizione punitiva a casa del pirata: «In 30 bendati, urlavano “ti ammazziamo” e "torneremo"» Corriere della Sera

«Erano una trentina, tutti uomini di colore, la maggior parte con il volto coperto da bandane e t-shirt. Lanciavano sassi contro la porta d’ingresso, la prendevano a calci, pugni e bastonate. Urlavano ...Il ragazzo fu dichiarato morto il mattino seguente in ospedale ... Avrebbe detto ai militari di non essersi accorto di nulla. Chris Obeng avrebbe compiuto 14 anni a settembre: era tesserato alla Figc ...