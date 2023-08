Monza | marocchino recidivo semina il panico | calci e pugni ai poliziotti “Non mi faccio cacciare”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Aè stato arrestato un 28enne di origine marocchina per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nel pomeriggio del 7 agosto. Dopo essere stato dimesso dal carcere di, avendo scontato la pena di sette anni e 4 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, il 7 agosto alle 15.30 è stato accompagnato all’ufficio immigrazione della Questura diper essere portato al Cpr Potenza, dove sarebbe stato accompagnato dagli agenti il mattino seguente per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale., ileraper una precedente condanna Nel 2017 è stato condannato a 4 anni di reclusione per spaccio e ha scontato la pena fino al mese di maggio 2020. Successivamente alla sua scarcerazione è stato emesso nei suoi confronti un ...