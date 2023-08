Montreal | Camila Giorgi al secondo turno | battuta Andreescu

Vittoria senza troppi problemi perGiorgi nel primo turno del torneo di. L'azzurra, numero 51 delle classifiche Wta, si è imposta in due set sulla canadese Bianca Andreescu , con il risultato di 6 - 3, 6 - 2 in poco più ......WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di... la ceca Karolina Pliskova, n.23 WTA, finalista due anni fa (stoppata daGiorgi) in una ...Giorgi ritrovae il suo tennis. Sui campi dove vinse il suo '1000' due anni fa, la tennista azzurra ha prima superato le qualificazioni e poi battuto la beniamina di casa Bianca ...

Tennis: Montreal, Camila Giorgi supera il primo turno Agenzia ANSA

Esordio regale per Iga Swiatek nell ’ “Omnium Banque Nationale Open”, torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si ...Belinda Bencic, numero 13 delle classifiche mondiali, si è qualificata per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Montréal, in Canada. Campionessa olimpica in carica, l'elvetica ha superato al secondo t ...