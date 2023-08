Montagna | si perdono tra Serina e Cornalba nella bergamasca | salvi due escursionisti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Milano, 9 ago. (Adnkronos) - Intervento, ieri sera, tra, per i tecnici della VI Orobica del soccorso alpino, stazione di Oltre il Colle. Dueprovenienti dal rifugio Monte Alben e diretti verso l'abitato dihanno perso il sentiero. Trovandosi in una zona molto ripida, hanno deciso di chiedere aiuto. Il tecnico della centrale operativa li ha localizzati e ha comunicato le coordinate geografiche al Cnsas. Sul posto si è recata una squadra con quattro tecnici che hanno soccorso i duee li hanno accompagnati nel luogo dove avevano lasciato la loro auto. L'intervento è cominciato poco prima delle 16 ed è finito intorno alle 20. Poco prima dell'attivazione per questo intervento, i tecnici di Oltre il ...

