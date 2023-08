Mondiali | Milesi è oro nella categoria Under 23 | “Il ciclismo | scoperto per caso”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si prende il titolo iridato Lorenzo. L’Azzurro ha conquistato l’oro a Glasgow23.prova a cronometro il ciclista ha beffato ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. E’ una medaglia storica. L’oro mancava all’Italia da 15 anni, l’ultimo a indossarla fu Adriano Malori. E’ la prima vittoria in stagione chesale sul podio e dichiara, come riporta la nota di feder.it: “Non è come vincere da professionista, ma insomma conta anche questa…” Geniale e talentuoso l’Azzurro. Hailrelativamente tardi: “Giocavo a calcio, poi mi sono rotto i legamenti della caviglia e cinque anni fa ho deciso di cambiare sport.” Prosegue il campione mondiale. In ...

