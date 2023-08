Mondiali Femminili 2023 | gli accoppiamenti dei quarti di finale

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I risultati delle semifinali hanno grossomodo seguito il loro copione, anche se le prestazioni hanno lasciato più di qualche sorpresa. Di certo il fatto più inaspettato è stata l’eliminazione degli Stati Uniti: per la prima volta nella loro storia non parteciperanno alla semidel torneo. Il tutto a beneficio di un Svezia che ringrazia quel millimetro che ha consentito alla palla di entrare in rete nel calcio di rigore decisivo dell’ex Juve Hurtig. L’Inghilterra a fatica ha superato la Nigeria, anche in questo caso si sono rivelati decisivi i tiri dal dischetto, mentre Francia e Spagna non hanno avuto problemi contro Marocco e Svizzera. Dentro anche il Giappone, di gran lunga la squadra più temibile e capace di eliminare la Norvegia. Infine completano il quadro Paesi Bassi, Australia e Colombia. Andiamo dunque a vedere quali saranno gli ...

Commenta per primo La stagione 2023/2024 è già iniziata con le amichevoli pre - campionato e i turni di qualificazione in Champions, Europa e Conference League oltre ai(venerdì e sabato si giocano i quarti di finale). Intanto impazza il calciomercato. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 9 agosto 2023. vai alla ...Giornata di riposo per i, ma il calcio sarà comunque presente con le amichevoli di Inter, Milan ed Atalanta, che affronteranno rispettivamente Salisburgo, Trento e Pergolettese. A ...Cambiano gli accoppiamenti dei quarti di finale dei Campionati del Mondo under 19 femminile. Come riportato nell'ultimo Bulletin ufficiale della manifestazione: "Si informa che la precedente bozza del ...

Mondiali femminili, Stati Uniti ko contro la Svezia. L'Olanda batte il Sudafrica e vola ai quarti Corriere dello Sport

Il video di un normale contrasto in area di rigore su palla da fermo diventa l’episodio che caratterizza la sfida tra Giamaica e Colombia ...portare la calma in un mare in tempesta non dev’essere stato agevole. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ci ha provato ieri mattina incontrando Cristiana Girelli, Elisa Bartoli e Barbara ...