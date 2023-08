Mondiali di ciclismo | Lorenzo Milesi oro nella cronometro Under 23

L'italiano ha vinto la prova a cronometro degli under 23 aididi Glasgow. Il suo sguardo felice e incredulo sul podio iridato e la preparazione che ci vuole nella gestione della gioia. Secondo il grande favorito Alec Segaert È stato come un ...Secondo il belga Segaert, terzo l'australiano McKenzie. L'Italia conquista il Mondiale della Crono Under 23 di: a Glasgow, l'azzurro Lorenzo Milesi è riuscito a imporsi in 43'00"46, vincendo l'oro. Al secondo posto si classifica il belga Alec Segaert, dato per superfavorito, che vince la medaglia d'...Prima medaglia d'oro su strada per l'Italia aidiin Scozia. il 21enne bergamasco Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale Under 23, un successo che mancava all'Italia da 15 anni. Il precedente 15 ...

Mondiali - Lorenzo Milesi da urlo: oro nella crono! Demolisce la rampa di Stirling: rivivi il finale della cronometro Eurosport IT

Ora testa alla prova individuale. Sono tornato ai mondiali dopo due anni, dopo l’infortunio dell’anno scorso, in Coppa quest’anno ho dimostrato di essere uno dei più forti quindi se le gambe girano ...Splendida medaglia d'oro in casa Italia in questo pomeriggio ai Mondiali di Glasgow. Nella cronometro dedicata agli uomini under 23 a trionfare è Lorenzo Milesi. Già professionista (21 anni per lui), ...