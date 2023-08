Mondiali di ciclismo | impresa di Milesi | oro nella crono U23

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Arriva un’altra medaglia d’oro per l'Italia aidiin corso a Glasgow. Lorenzoè il nuovo campione iridatometro individuale U23 : un successo che mancava all’Italia da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu Adriano Malori., classe 2002 di San Giovanni Bianco (BG), ha fermato ilmetro a 43'00"460 superando di 11"27 il grande favorito della vigilia,...

Leggi anche2023, Italia solo nona nella Madison, Italia d'argento nel tandem Team SprintMedaglia d'oro aidia Glasgow per l'azzurro Lorenzo Milesi, nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23 . Il 21enne, del team DSM, si è imposto al termine dei 36,2 chilometri di Stirling ...Quindici anni dopo Adriano Malori, l'Italia torna a vincere la medaglia d'oro nella cronometro under 23 aidisu pista. Merito di Lorenzo Milesi , nuovo campione iridato della categoria. Il 21enne bergamasco, di San Pellegrino Terme, ha chiuso la gara in 43'00''46 con 11 secondi di ...

Mondiali ciclismo: Meroni e Colombo d’argento. Consonni e Lamon investiti: finiscono in acqua Virgilio Sport

(Adnkronos) – Lorenzo Milesi si laurea campione del mondo nella prova a cronometro ai mondiali di Glasgow, categoria under 23. L’azzurro ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Una giornata storica per il ciclismo italiano. Un caro saluto e buon proseguimento a tutti. 18.07 Questa la classifi ...