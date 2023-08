Mondiali ciclismo | Milesi campione nella crono U23 dopo 15 anni

Prima medaglia d'oro su strada per l'Italia aidiin Scozia. il 21enne bergamasco Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale Under 23, un successo che mancava all'Italia da 15 anni. Il precedente 15 ...Tra i favoriti Filippo Ganna che vuole riconquistare il titolo vinto nel 2020 e nel ...ROMA - Al termine dell'udienza generale in aula Paolo VI Athletica Vaticana ha donato al Santo Padre, Papa Francesco, la biciletta da corsa utilizzata aididi Glasgow 2023. La bici sarà messa in asta e il ricavato sarà devoluto in favore del dispensario di Santa Marta. ari/gtr (Fonte video: Vatican News) Condividi questo articolo: ...

Mondiali - Lorenzo Milesi da urlo: oro nella crono! Demolisce la rampa di Stirling: rivivi il finale della cronometro Eurosport IT

Secondo il belga Segaert, terzo l'australiano McKenzie. L'Italia conquista il Mondiale della Crono Under 23 di Ciclismo: a Glasgow, l'azzurro Lorenzo Milesi è riuscito a imporsi in 43'00"46, vincendo ...Prima medaglia d'oro su strada per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in Scozia. il 21enne bergamasco Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale Under 23, un successo che ...