Mondiali ciclismo 2023 | Milesi oro nella crono U23

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Lorenzosi laurea campione del mondoprova ametro aidi Glasgow, categoria under 23. L'azzurro ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. L'orodisciplina mancava all'Italia da 15 anni, ultimo a indossarla Adriano Malori. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Quindici anni dopo Adriano Malori, l'Italia torna a vincere la medaglia d'oro nella cronometro under 23 aidisu pista. Merito di Lorenzo Milesi , nuovo campione iridato della categoria. Il 21enne bergamasco, di San Pellegrino Terme, ha chiuso la gara in 43'00''46 con 11 secondi di ...A Glasgow è scattato anche per il paraciclismo il Mondiale su strada e, dopo le quattro medaglie su pista degli azzurri del Ct Silvano Perusini, sono già arrivati cinque podi anche dal gruppo guidato ...

Mondiali ciclismo: Meroni e Colombo d’argento. Consonni e Lamon investiti: finiscono in acqua Virgilio Sport

Il ventunenne bergamasco dà tutto nel finale e ribalta il favorito Segaert, portando a casa il primo titolo italiano su strada di questa rassegna iridata ...