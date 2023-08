Mondiali ciclismo 2023 | Milesi oro nella crono U23

Un'altra medaglia d'oro per l'Italia aidi, in corso d'opera a Glasgow. A conquistarla, questa volta, è stato Lorenzo Milesi, laureatosi nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23. Si tratta di un successo ...Trionfo azzurro nella cronometro Under 23 aidiin Scozia. A compiere l'impresa è stato Lorenzo Milesi, bergamasco di San Giovanni Bianco, 21 anni: un successo che mancava all'Italia da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu ...Lorenzo Milesi si laurea campione del mondo nella prova a cronometro aidi Glasgow, categoria under 23. L'azzurro ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. L'oro nella disciplina mancava all'Italia da 15 anni, ultimo a indossarla ...

