Mondiali ciclismo 2023 | Lorenzo Milesi oro nella cronometro under 23

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Medaglia d’oro aidiU23 per l’azzurro. Il 21enne, del team DSM, si è imposto al termine dei 36,2 chilometri di Stirling precedendo il belga Alec Segaert di 11?. Il titolo iridatocronotorna in Italia dunque dopo ben 15 anni dalla vittoria centrata da Adriano Malori a Varese. “Non riesco a crederci, è stata una gara durissima. Avrò bisogno di un po’ di tempo per realizzare ciò che ho fatto”, ha dichiarato. SportFace.

