Mondiali ciclismo 2023 | Italia d’argento nel tandem Team Sprint

Oro all'Olanda Solo un nono posto per l'Italia nella Madison maschile aisu pista di Glasgow . Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti ad entrare nella lotta per una medaglia. L'oro è andato all'Olanda, l'argento alla Gran Bretagna, e il bronzo alla ...Continuano ad aumentare le medaglie della spedizione paralimpica azzurra aidi. Al Sir Chris Hoy di Glasgow, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nel Team Sprint categoria B. Il tandem formato dalle due coppie Meroni - Ceci e Colombo - Bissolati si ...L'Italia ha chiuso al nono posto la Madison maschile, ultimo evento del programma odierno su pista aidia Glasgow. Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti a infilarsi nella lotta per le medaglie quando la gara è entrata nel vivo, con l'oro che è stato vinto dall'Olanda. ...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

Due le finali, oltre a quella della madison, nella giornata odierna ai Mondiali di ciclismo su pista 2023 in quel di Glasgow. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Unica gara di questa manifestazione ...A Glasgow il tandem azzurro, formato dalle coppie Colombo-Bissolati e Meroni-Ceci, si è arreso soltanto ai beniamini di casa della Gran Bretagna ...