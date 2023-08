Mondiali ciclismo 2023 | gli italiani in gara oggi 9 agosto | orari e programma

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Settima giornata per ididi Glasgow., mercoledì 9, saranno diversi gliin. Ad aprire dalle 12.30 (13.30 ora italiana) sarà la mountain bike con la staffetta mista. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1, diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. Di seguitoazzurro della giornata: Mountain bike 13.30: Cross-country – Staffetta a squadre (Luca Braidot, Giada Specia, Andreas Emanuele Vittone, Sara Cortinovic, Elian Paccagnella, Valentina Corvi) 17.00: Cross-country AE femminile 17.30: Cross-country AE maschile (Andrea Garibbo, Stefano Masoni, Edoardo Del ...

Settima giornata per idi2023 di Glasgow. Oggi, mercoledì 9 agosto, saranno diversi gli italiani in gara. Ad aprire dalle 12.30 (13.30 ora italiana) sarà la mountain bike con la staffetta mista. Le gare ...A Glasgow continuano idisu strada. Ecco il programma completo della giornata di mercoledì 9 agosto.18:15 - Tg2 18:35 -Glasgow 2023: 7a giornata 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post 21:20 - Delitti in paradiso 12 23:30 - Storie di donne al bivio Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

(Adnkronos) – Settima giornata per i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Oggi, mercoledì 9 agosto, saranno diversi gli italiani in gara. Ad aprire dalle 12.30 (13.30 ora italiana) sarà la mountain b ...Si chiude con una splendida medaglia d'argento il Mondiale di Elena Bissolati, casalasca del Team Biesse Carrera protagonista in maglia azzurra su pista nella rassegna iridata a Glasgow (Scozia).