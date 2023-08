Molto probabilmente non lo sapevi | ma Travis Scott ha registrato Utopia negli studi di Brad Pitt

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lo avevamo sentito nominare come residenza estiva dei Brangelina, ma il castello di Miraval (a Correns, in Provenza) è prima di tutto un luogo di culto per gli appassionati di rock. Proprio nei suoi Miravalos infatti - li stessi in cuiha appenail suo ultimo album,- nel 1979 i Pink Floyd hanno inciso parte di The Wall. E dopo di loro, tra gli altri, sono passati AC/DC, Cranberries, Cure, Yes e David Sylvian. Insieme allo Château d'Hérouville (Val d'Oise) e a Davout (Parigi), lo Château Miraval ha avuto il merito di rendere la Francia uno dei luoghi di riferimento per la registrazione. Come nascono i Miravalos Il castello sorge sul terreno in cui nel XIII secolo viene costruito un monastero circondato da vigneti. Il tutto passa per le mani ...