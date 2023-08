Misterioso bolide prende fuoco nei cieli di Roma | ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Unha illuminato il cielo dinella tarda serata di sabato 5 agosto 2023. Intorno alle ore 22.20, infatti, una webcam per le rilevazioni meteorologiche ha ripreso il momento in cui una scia luminosa si è incendiata sopra il cielo della Capitale. In molti si sono chiestifosse quell’oggetto. Vediamo quindi di capire disi è trattato.illumina idi: le immagini sono spettacolari (VIDEO)neidi, la spiegazione scientifica Come si legge sul sito de IlMeteo.it, per gli esperti il fenomeno in questione va catalogato come un cosiddetto, cioè il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica (un ...