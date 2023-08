Miss Universo Indonesia | concorrenti denunciano gli organizzatori per molestie sessuali | “Dicevano di dover controllare i nostri corpi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Alcunedihanno denunciato alla polizia glidel concorso poiché sarebbe stato chiesto loro di togliersi le magliette per “controlli del corpo” e per delle fotografie due giorni prima della finale del 3 agosto, ha fatto sapere uno dei loro avvocati. Gliavrebbero detto alle ragazze che dovevano “esaminare eventuali cicatrici, cellulite o tatuaggi sul corpo”. Una di loro ha fatto sapere, come riporta Bbc: “Sento che i miei diritti sono stati violati. Mi ha colpito mentalmente. Ho avuto problemi a dormire”. La polizia di Jakarta sta indagando, così come ha detto che farà anche l’organizzazione diche in una nota ha spiegato di prendere “molto sul serio” le accuse di abusi ...