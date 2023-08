Miss Universo | alcune concorrenti hanno denunciato gli organizzatori per molestie sessuali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I fatti sono avvenuti durante la competizione in Indonesia, per scegliere leche parteciperanno all'edizione mondiale. Attivate le indagini delle autorità

Sei donne che hanno partecipato al concorso di bellezza in Indonesia hanno dichiarato di aver subito molestie sessuali da parte di ... Il caso esploso prima della finale di Indonesia. Con la motivazione ufficiale di 'controlli del corpo' alle ragazze sarebbe stato chiesto di restare in topless e sarebbero anche state scattate delle foto...

Sei partecipanti a Miss Universo in Indonesia hanno denunciato gli organizzatori del concorso per molestie sessuali Il Post

I fatti sono avvenuti durante la competizione in Indonesia, per scegliere le concorrenti che parteciperanno all'edizione mondiale. Attivate le indagini delle autorità ...GIACARTA - Sei finaliste di Miss Universo Indonesia hanno denunciato gli organizzatori del concorso di bellezza di molestie sessuali, per averle costrette a spogliarsi per foto in topless e controlli ...