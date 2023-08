Minniti “L’Europa scenda in campo | il Niger come l’Ucraina”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Bruxelles deve affermare il principio per cui l’Unione europea e quella africana camminano insieme. Con le dovute proporzioni, quello che succede a Niamey è importante, per la definizione dell’ordine globale, quanto quello che accade a Kyiv”. Lo afferma Marco, ex ministro dell’interno, in un’intervista al quotidiano “Il Foglio”.Per“c’è da augurarsi, forse da pretendere, chein, compatta, decisa”. Secondo l’ex ministro, l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, deve chiedere “subito di poter incontrare la giunta militare a Niamey”. “Sarà un gesto simbolico, forse – aggiunge -, ma pure di quei gesti si sostanzia la diplomazia. Perchè se i golpisti guidati dal generale Tiani si rifiutassero, a ...

