Minniti “L' Europa scenda in campo | il Niger come l' Ucraina”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Bruxelles deve affermare il principio per cui l'Unione europea e quella africana camminano insieme. Con le dovute proporzioni, quello che succede a Niamey è importante, per la definizione dell'ordine globale, quanto quello che accade a Kyiv”. Lo afferma Marco, ex ministro dell'interno, in un'intervista al quotidiano “Il Foglio”.Per“c'è da augurarsi, forse da pretendere, che l'in, compatta, decisa”. Secondo l'ex ministro, l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, deve chiedere “subito di poter incontrare la giunta militare a Niamey”. “Sarà un gesto simbolico, forse – aggiunge -, ma pure di quei gesti si sostanzia la diplomazia. Perchè se i golpisti guidati dal generale Tiani si rifiutassero, a ...

... in gioco ci sono gli equilibri della sicurezza mondiale, e anche, e non è poco, il destino dei rapporti trae Africa'. La sua Africa, viene da scherzare. E allora Marco, che quel ......arrivare al Memorandum UE - Tunisia sulla falsariga del Memorandum Italia - Libia a firma...tunisino è stato chiesto solo di proteggere i confini perché i migranti non arrivino in. Saied ......arrivare al Memorandum UE - Tunisia sulla falsariga del Memorandum Italia - Libia a firma...tunisino è stato chiesto solo di proteggere i confini perché i migranti non arrivino in. Saied ...

"L'Europa deve battere subito un colpo in Niger. Niamey è decisiva come lo è Kyiv". Parla Minniti Il Foglio

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Quello che succede lì, è rivelatore di dinamiche molto più ampie delle pur importanti vicende interne al paese: in gioco ci sono gli equilibri della sicurezza mondiale, e a ...L'ex ministro invita l'Unione europea a percorrere velocemente la via diplomatica in Niger. "Lì si giocano anche partite decisive nella ...