Mimit | 300 milioni ai progetti delle imprese del Mezzogiorno

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il ministeroe del Made in Italy () guarda alledel. L’ultimo decreto firmato dal Ministro Adolfo Urso ha, infatti, stanziato 300di euro a sostegno diinnovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitivitàPMI di cinque Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) più le Isole (Sardegna e Sicilia), che usino tecnologie abilitanti fondamentali, le cosiddette Key Enabling Technologies (KETs). Si tratta, in particolare, di intelligenza artificiale, materiali avanzati e nanotecnologia, sistemi avanzati di produzione, fotonica e microelettronica e nanoelettronica, tecnologiescienze della vita, connessione e sicurezza ...

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: dalin arrivomilioni per progetti innovativi Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy , Adolfo Urso, ha firmato il nuovo decreto che prevede lo ...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy () ha reso nota la firma di un nuovo decreto che assegnamilioni di euro di finanziamenti ai progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti al potenziamento della ...Per progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno arrivano sostegni dimilioni di euro. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato un decreto che promuove l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) e, in particolare, materiali ...

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: dal MIMIT in arrivo 300 milioni ... Informazione Fiscale

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) guarda alle imprese del Mezzogiorno. L’ultimo decreto firmato dal Ministro Adolfo Urso ha, infatti, stanziato 300 milioni di euro a sostegno di p ...Rinviata l’intesa con il governo sul rilancio degli impianti italiani Il Piemonte chiede la Nuova Fiat Panda, ma è prevista in Serbia ...