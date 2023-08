Milano | trovano la madre morta in casa | lui si è suicidato dal tetto del palazzo Un' ora prima la chiamata | «Mi ammazzo»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Choc a. Un uomo di circa 50 anni avrebbe ucciso laa coltellate, questa mattina, per poi suicidarsi gettandosi dalin cui si trova l'appartamento in cui viveva la donna....

Milano, trovano la madre morta in casa: lui si è suicidato dal tetto del palazzo. Un'ora prima la chiamata: «M

Cronaca nera Milano - 09/08/2023 08:04 - Una scena orribile si è svolta questa mattina a Milano, quando un uomo di circa 50 anni avrebbe commesso un omicidio terribile, uccidendo sua ...Tragedia a Milano. Un uomo di circa 50 anni avrebbe ucciso la mamma (di 86 anni) a coltellate, questa mattina, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo in cui viveva la ...