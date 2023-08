Milano stadio | Alessandro De Chirico Forza Italia | «rammarico per occasione persa | ora ' Piano B' per il Meazza»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Persi quattro anni di tempo e fondi della collettività per il dibattito pubblico che avrebbero potuto essere investiti, per esempio, per commissionare uno studio per la rifunzionalizzazione dell'impianto»

... dopo lo striscione esposto ieri sera all'esterno dello Stadium a firma Curva Sud contro il giocatore (Lukaku resta a, il secondo portiere gia' lo abbiamo), oggi dentro allol'...È stato, in Nord Europa e in America , in tour, con Andrea Bocelli , ed è stato ospite, a sorpresa, sul palco, dei Coldplay , alloSan Siro di. "È finito, ufficialmente, il Word Wild ...... dopo lo striscione esposto ieri sera all'esterno dello Stadium a firma Curva Sud contro il giocatore (Lukaku resta a, il secondo portiere già lo abbiamo), oggi dentro allol'...

San Siro, lo stadio è salvo: ecco perché non si può abbattere IL GIORNO

La Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia ha anche evidenziato l'importanza della tribuna ovest dello Stadio come "archivio esposto" delle targhe e delle epigrafi che documentano ...(ANSA) - MILANO, 09 AGO - L'Inter pareggia per 3-3 contro il Salisburgo in una pirotecnica amichevole giocata in casa degli austriaci sotto una pioggia a tratti torrenziale. In svantaggio subito per u ...