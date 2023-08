(Di mercoledì 9 agosto 2023), 9 ago. (Adnkronos) - "Non è stata una bravata, ma una dimostrazione di profonda ignoranza". Così il sindaco di, Beppe, in una story pubblicata sul suo profilo Instagram, definisce il gesto di alcuni giovani che lo scorso lunedì sera hanno imbrattato con la vernice spray l'arco dellaVittorio Emanuele in piazza Duomo. Riguardo i responsabili, il sindaco scrive: "Speriamo vengano individuati". Dopodiché, osserva, "il 'tribunale social' ha già decretato che 1. non c'erano controlli; 2. ci vorrà una pena esemplare". Ebbene, "rispetto al punto 1 -scrive- credo che argomentare ormai sia difficilissimo; semplicemente insiememia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità". Sul punto 2, "una minima ...

... l ' Orto botanico di Brera aresterà chiuso fino a data da destinarsi, per permettere il ... Si terrà invece nellaViscontea , giovedì 31 agosto alle ore 17:30, la conferenza a cura ...Marilena nasce a Vaprio D'Adda in provincia dida Papà Napoletano e Mamma Africana. Questo mix di culture le ha permesso di ampliare molto ... In caso di maltempo il concerto si terrà nella...Snocciolando i dati di una ricerca del Politecnico di, Asstel ha infatti quantificato in 4 ... Non solo, perché c'è poi pure il patriottismo all'amatriciana ininternazional - capitalista ...

Milano: Sala su Galleria, ‘abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente, alla milanese’ La Sicilia

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - 'Abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese': il sindaco Giuseppe Sala con una storia su Instagram parla ...Milano, in una storia su Instagram il sindaco dice la sua sui tre writers che lunedì sera hanno vandalizzato il monumento: “Non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza” ...