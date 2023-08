Milano | al via i lavori per rimuovere le scritte dei writer sulla Galleria Vittorio Emanuele II

...in apertura cresce dell'1,33% e il comparto bancario, che ha bruciato 9 miliardi di euro ... Il titolare leghista diXX Settembre in particolare ha gettato acqua sul fuoco dopo aver ...... nelle sue IG Stories , é stata smentita dal garante dei detenuti del Comune diFrancesco ... Ea ballare fino a tarda notte con sable' al lampone, gelati e rosolio home made sotto le stelle. ...Sospeso per 6 mesi l'accreditamento della RSA Casa per Coniugi di #, la struttura didei Cinquecento devastata da un #incendio nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio. https://t.co/R0q5pKHWbp

Uccide la madre anziana e poi si getta dalla finestra: omicidio-suicidio a Milano MilanoToday.it

Bivacchi continui vengono denunciati in zona stazione Lambrate da un gruppo di cittadini, che ha raccolto circa 200 firme per segnalare la cosa alle autorità cittadine (forze dell'ordine e Comune di M ...Riccardo Guidarelli aveva 53 anni e, secondo i vicini, aveva problemi di salute: è lui che questa mattina a Milano ha ucciso la madre e poi si è suicidato ...